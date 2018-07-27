認識心房顫動也預防中風 花蓮慈濟醫院心臟內科謝仁哲醫師及張懷仁醫師關心病友健康



(中央社訊息服務20180727 11:39:01)心房顫動是最常見的心律不整，正常人心跳是每分鐘六十下到一百下，心跳低於六十下或是高於一百下皆是心律不整，嚴重時甚至會引發中風，導致死亡。花蓮慈濟醫院兩位心臟內科醫師張懷仁以及謝仁哲醫師，在「心動列車」尋找健康心救星衛教宣導座談會上，帶著民眾認識心房顫動以及心房顫動與中風的風險，透過衛教宣導讓他們自我評估心臟跳動速度外，也從飲食生活方面，解答病友及家屬的問題。



七月是心律不整宣導月，今年有二十九家醫院同步在二十一日舉辦心律不整衛教活動，希望透過宣導，讓民眾重視心房顫動。張懷仁醫師表示，心房顫動就是心房亂跳、不規則的跳，因為心臟不正常的運作，心房無法排空血液，導致血液沉澱，留在心房內進而形成血塊，血塊隨著血液流進腦部，容易造成腦中風；謝仁哲醫師也進一步說明心律不整的用藥及飲食，讓病友認識各類藥品的異同。



根據統計，臺灣心房顫動的罹病率佔人口的1%，等於每一百個人就有一人有心房顫動，而三高的病人(高血壓、高血糖、高血脂)則是高風險族群，根據研究顯示，心房顫動的患者，中風機率比一般人高出五倍，而死亡率，則是一般人的兩倍。而心房顫動又分三種，一為陣發性，突然、短暫性發作，心跳能自行回復正常、二為持續性，發生持續一週以上，須靠藥物回復、三為永久性，心臟持續不規則跳動，藥物也無法回復。



心臟內科張懷仁醫師表示，不管哪種心房顫動都先從藥物治療開始，控制心臟速率、降低發作，最重要的是搭配抗血栓藥物使用，預防中風。術式依醫師評估可做心臟電擊整流術，或是3D立體定位電燒術或冷凍氣球消融術，讓心臟回歸正常跳動。



病友在生活飲食上，也需要多多注意，張懷仁醫師提醒，應避免食用會引發心律不整的咖啡、菸及酒精等等，而病友如果服用抗凝血藥期間，刷牙血流不止、小便有血、大便顏色如柏油般黑，也請患者到門診檢查。



七十三歲的林先生，座談會中他向專業醫師請教，吃抗凝血藥，再吃中藥，會不會有影響？因為林先生長期心房顫動，導致三年前中風，除了按時服用藥物外，他也到中醫求診。張懷仁醫師說，一定得提前告知中醫師正在服用抗凝血藥，避免醫師開立活血化瘀的中藥，導致出血加重或是心房顫動更嚴重。



心臟內科醫師謝仁哲表示，服用抗凝血藥須注意食用芒果、菠菜、綠花椰菜、豆子等深綠色蔬菜，會讓藥物效果變得不佳；有服用保健食品的病友，則是要注意人蔘、當歸、紅花與銀杏皆有活血效果，或是鳳梨酵素、木瓜酵素服用後會加強藥效，建議病友就診時向醫師諮詢。



張懷仁醫師表示，如果常常覺得容易疲倦、呼吸困難、胸口悶痛甚至暈眩、昏倒，須盡速就醫檢查。他也提醒病友，維持良好的生活習慣、多運動、按時追蹤，不擅自停藥，不只能預防中風，也能維持良好的生活品質。



訊息來源：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院



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