認識心房顫動也預防中風 花蓮慈濟醫院心臟內科謝仁哲醫師及張懷仁醫師關心病友健康中央社 (2018-07-27 11:40)
認識心房顫動也預防中風 花蓮慈濟醫院心臟內科謝仁哲醫師及張懷仁醫師關心病友健康
(中央社訊息服務20180727 11:39:01)心房顫動是最常見的心律不整，正常人心跳是每分鐘六十下到一百下，心跳低於六十下或是高於一百下皆是心律不整，嚴重時甚至會引發中風，導致死亡。花蓮慈濟醫院兩位心臟內科醫師張懷仁以及謝仁哲醫師，在「心動列車」尋找健康心救星衛教宣導座談會上，帶著民眾認識心房顫動以及心房顫動與中風的風險，透過衛教宣導讓他們自我評估心臟跳動速度外，也從飲食生活方面，解答病友及家屬的問題。
七月是心律不整宣導月，今年有二十九家醫院同步在二十一日舉辦心律不整衛教活動，希望透過宣導，讓民眾重視心房顫動。張懷仁醫師表示，心房顫動就是心房亂跳、不規則的跳，因為心臟不正常的運作，心房無法排空血液，導致血液沉澱，留在心房內進而形成血塊，血塊隨著血液流進腦部，容易造成腦中風；謝仁哲醫師也進一步說明心律不整的用藥及飲食，讓病友認識各類藥品的異同。
根據統計，臺灣心房顫動的罹病率佔人口的1%，等於每一百個人就有一人有心房顫動，而三高的病人(高血壓、高血糖、高血脂)則是高風險族群，根據研究顯示，心房顫動的患者，中風機率比一般人高出五倍，而死亡率，則是一般人的兩倍。而心房顫動又分三種，一為陣發性，突然、短暫性發作，心跳能自行回復正常、二為持續性，發生持續一週以上，須靠藥物回復、三為永久性，心臟持續不規則跳動，藥物也無法回復。
心臟內科張懷仁醫師表示，不管哪種心房顫動都先從藥物治療開始，控制心臟速率、降低發作，最重要的是搭配抗血栓藥物使用，預防中風。術式依醫師評估可做心臟電擊整流術，或是3D立體定位電燒術或冷凍氣球消融術，讓心臟回歸正常跳動。
病友在生活飲食上，也需要多多注意，張懷仁醫師提醒，應避免食用會引發心律不整的咖啡、菸及酒精等等，而病友如果服用抗凝血藥期間，刷牙血流不止、小便有血、大便顏色如柏油般黑，也請患者到門診檢查。
七十三歲的林先生，座談會中他向專業醫師請教，吃抗凝血藥，再吃中藥，會不會有影響？因為林先生長期心房顫動，導致三年前中風，除了按時服用藥物外，他也到中醫求診。張懷仁醫師說，一定得提前告知中醫師正在服用抗凝血藥，避免醫師開立活血化瘀的中藥，導致出血加重或是心房顫動更嚴重。
心臟內科醫師謝仁哲表示，服用抗凝血藥須注意食用芒果、菠菜、綠花椰菜、豆子等深綠色蔬菜，會讓藥物效果變得不佳；有服用保健食品的病友，則是要注意人蔘、當歸、紅花與銀杏皆有活血效果，或是鳳梨酵素、木瓜酵素服用後會加強藥效，建議病友就診時向醫師諮詢。
張懷仁醫師表示，如果常常覺得容易疲倦、呼吸困難、胸口悶痛甚至暈眩、昏倒，須盡速就醫檢查。他也提醒病友，維持良好的生活習慣、多運動、按時追蹤，不擅自停藥，不只能預防中風，也能維持良好的生活品質。
訊息來源：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
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