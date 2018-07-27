「回龍」在天「雲星」共舞 雲科大國際志工隊前進泰北傳揚愛心



(中央社訊息服務20180727 11:38:26)國立雲林科技大學國際志工隊進行3年的柬埔寨服務後，去年首次去泰北滿星疊服務，榮獲豐碩的成果。本屆服務隊除跟隨著上一屆的腳步外更持續的播種，今年再度招募11位志工，從甄選、培訓到服務內容規劃、物資募集等，整整準備九個月，7月27日將再度起程前往泰國滿星疊的「回龍中學」及「星星之家」進行17天服務，載著滿滿的愛與當地院童及學生們分享。



第五屆雲科大國際志工隊持續上屆的泰北服務，但服務對象除原星星之家院童的陪伴外，今年特別增加回龍中學的服務。因著有上一屆志工們分享並傳承服務經驗，讓本屆的國際志工服務內容如蝴蝶效應般逐漸擴大。其中為星星之家的院童們設計一系列的識字、科學及美術等教學服務；另外在回龍中學則提供牆壁彩繪、圖書館整理(圖書館電腦化)及電腦維修等。在9個多月的籌備期間，志工們從培訓、募集服務經費、物資，到教案規劃全部一手包辦，過程雖然漫長且辛苦，然而志工們將當初投入服務的初衷一直放在心上，時時提醒自己，讓志工彼此更充分瞭解志願服務的真諦，並做好十足準備前進泰北傳揚來自台灣的愛心。



雲科大蔡佐良學務長在國際志工隊前進泰北前夕，讚許志工們運用學校所學進行電腦維護及牆面彩繪，充分展現雲科人(YunTecher)「動手做」精神，除此之外更展現雲科人「愛」無國界的服務精神。



本次服務團隊將於FB粉絲專頁－「雲科大國際志工泰北服務隊」中分享服務點滴，歡迎大家前往關注及分享。



訊息來源：國立雲林科技大學



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