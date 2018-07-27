跨領域大學生發起環保杯租用 提倡「德式」環保



(中央社訊息服務20180727 11:32:29)今年暑假世界領袖教育基金會在全台舉辦的職場力戰鬥營，並由雲林科技大學印心社等43所大專院校聯合承辦，本次戰鬥營透過議題討論競賽，激發大學生用行動關心社會議題，例如本次「Cut Cup環保杯租用」專案，由成功大學資工系陳冠宇及雲科大視傳所周芸亦同學等10位同學組成行動專案小組，仿效德國咖啡杯租用環保策略，於7月25日到27日為期3天，在台南市與手搖杯飲料店家進行合作，用行動推廣環保理念。



雲科大視傳所周芸亦同學表示：近日實際與台南在地知名飲料店合作，提供環保杯免費租借方案，以40元成本價，租借富時尚的環保杯，再由店家提供顧客10元折扣優惠，向民眾進行宣導。過程中，可以發現民眾多會自行攜帶環保杯套或是塑膠袋，不再倚賴店家提供塑膠袋，但自行攜帶環保杯的民眾為數不多，透過由店家提供環保杯，更來得有即時便利性，多數民眾予以贊同與支持。



專案裡實地採訪民眾，發現民眾主要重視租用環保杯的衛生清潔與消毒、環保杯歸還的方便性，以及未來環保杯是否採用環保材質，認為若要推行此方案成為政策應有完整的配套措施與技術，才能達到環保的目的。此外，專案小組也實地採訪台南25家品牌之飲料店，包含大型連鎖及獨立經營之店家，有高達九成的業者對此活動表示贊同，其中已有業者實行玻璃瓶租用方案，並採用高壓水柱沖洗與紅外線殺菌。



推廣這次「Cut Cup環保杯租用」活動的團員來自跨領域大學生，透過不同背景激發更多想法，本次成員包含成功大學資工系陳冠宇、成功大學機械系葉皓永、雲科大視設所周芸亦、臺南大學科管所黃竣偉、長榮大學醫管所陳俊竹、台北護理健康大學護理系張琦等10人組成。行動專案小組成功提倡重複使用的觀念，讓環保不只是議題，更是一種能落實在生活的時尚潮流!



訊息來源：國立雲林科技大學



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