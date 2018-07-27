（中央社記者江明晏台北2018年7月27日電）電聲元件大廠美律（2439）第2季轉虧為盈，上半年累計每股盈餘小賺新台幣0.01元，今天股價一吐怨氣，飆上漲停板鎖住，但外資仍擔憂美律明年娛樂性用產品成長有限。



美律第2季稅後盈餘7391萬元，每股盈餘（EPS）約0.38元，轉虧為盈，但毛利率僅9.67%，季增約0.38個百分點，年減超過9個百分點，累計上半年營收110.67億元，營業毛利10.54億元，毛利率9.52%，稅前盈餘4792.9萬元，合併稅後盈餘279.1萬元，每股盈餘（EPS）0.01元，在損平邊緣。



日系外資對美律重申「中立」評等，目標價維持157元，娛樂業務儘管有新產品推出，但利潤率仍然存在不確定性，擔憂明年娛樂性用產品成長有限，而美律過往經驗，下半年營運將優於上半年。



美律今天股價飆上漲停板152.5元，收復季線，盤中鎖住漲停板，有逾2000張買單高掛。(編輯：陳永昌)