（中央社北京27日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，中國經濟持續表現強勁，預期今年將成長6.6%，較去年的6.9%略慢。



經濟成長估值與IMF上次5月做的預測維持不變。去年中國經濟成長意外加速後，IMF於1月上調中國成長估值。



儘管IMF對中國減少金融業風險，進一步開放經濟的進展讚譽有加，但IMF表示，中國再平衡已減緩之際，信貸增長仍是難以為繼的高。



北京當局過去2年設法抑制信貸快速成長，經濟學家和分析師表示這將造成中國近期成長趨緩，但需要避免成長大幅放慢和長期金融危機風險。



IMF表示，在實施迫切需要的財政改革和經濟再平衡同時，中國需要堅持去槓桿的政策方向。



報告指出：「中國處於歷史關頭。在數十年的高速成長後，當局現在聚焦在高質量成長。」



北京當局試圖遏制債務之下，中國第2季經濟成長稍微放慢到6.7%，引發外界擔心經濟放慢速度較預期快。



IMF說：「由於國內動能強勁、全球貿易復甦和改革進展顯著，中國近期前景依然穩健。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070727