（中央社東京27日綜合外電報導）奧姆真理教成員犯下震驚日本社會的東京地下鐵沙林毒氣等犯行，13名遭判死成員已全數伏法。日本政府擔憂信徒可能報復，已強化簽署死刑命令的法務大臣上川陽子維安戒備。



日本法務省昨天執行奧姆真理教6名死囚死刑，加上6日已執行包括前教主麻原彰晃（本名松本智津夫）等7人死刑，涉奧姆真理教連串犯行遭判死刑的13人，已全數伏法，這是日本自1998年以來首度在一個月內執行2次死刑。



上川陽子任內讓16名死囚伏法，也是20年來執行最多死刑的法務大臣。



日本讀賣新聞報導，首相安倍晉三2017年8月啟動內閣改組，上川陽子回鍋再任法務大臣，當時就已設想將執行奧姆真理教死囚死刑。



上川陽子身旁人士說，上川一直以來都是所謂的死刑慎重派；自民黨內人士說，在這個時期還願意接下法務大臣職務，想必已做好心理準備才是。



執行死刑是法務大臣肩上的重責大任，但執行的步調還是看由誰擔任法務大臣而有所不同。



前首相海部俊樹內閣的法務大臣左藤惠，因本身是寺廟住持，認為不可以任意終結人的生命，所以任內拒簽死刑執行命令。



另一方面，曾執行5人死刑、前首相小泉純一郎內閣法務大臣森山真弓說，不願意執行死刑的人，當初就不應該接下法務大臣這個職務。



上川陽子在強調死刑執行是「經過慎重再慎重的考慮」同時，也表示日本是法治國家，必須嚴正執行已確定的判決，強調依法行政的重要性。



即使如此，要簽署死刑執行命令，對任何一位法務大臣來說，都是極其沉重的壓力。就在6日執行麻原彰晃等死囚死刑前一天，一位自民黨議員回想說，當時上川陽子的表情看起來真的蠻沉重。



日本政府為防止奧姆真理教信徒可能採取報復行為，持續嚴加戒備；6日執行完第一波死刑後，增派維護法務大臣安全的隨扈人數，法務省也強化警力戒備。



法務省相關人士說，強化上川陽子的維安戒備雖然只有目前這段時間，但也可能持續到上川陽子卸任為止。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070727