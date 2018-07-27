（中央社華盛頓26日法新電）美墨兩國官員今天宣布，他們計劃最快下個月會結束北美自由貿易協定（NAFTA）修訂案的談判。



繼昨天美國與歐盟達成貿易協議，貿易戰暫時停火後，美國總統川普在兩波全球貿易攻勢下取得勝利的可能性增加。



美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）向參議院小組委員會表示，美國、墨西哥及加拿大「將在8月的某個時間達成某種結果」。



「這個時間表並非不合理，只要大家有心。」萊特海澤補充，新協議可讓墨西哥現任總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）在12月1日離職前簽署完成。



墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）在華盛頓對記者表示，雙方共識已經很接近，在8月底前達成協議的「機會之窗」也已敞開。



然而在與萊特海澤會面結束後，他謹慎表示：「我不能預測結果如何。」



墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的顧問希德（Jesus Seade）則說，會面過程很棒，並對達成協議「謹慎樂觀」。



但萊特海澤表示他仍傾向在協定中加入日落條款，要求簽約方每5年重新協商協定。他說：「我想我們顯然需要有日落條款。」加墨則對增加日落條款持反對意見。



萊特海澤也表示，墨西哥當局比加拿大還更配合，似乎在嘲諷加國。



他說：「我希望不久後，美國與墨西哥就可達成協議，而加拿大也會開始妥協加入我們。」（實習編譯：戴美齡/核稿：陳昱婷）1070727