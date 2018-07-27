（中央社記者黃巧雯台北27日綜合報導）美媒報導，在爭奪多倫多藍鳥隊投手哈普失利後，芝加哥小熊隊改從德州遊騎兵隊交易來左投漢默斯，以補強先發輪值，目前正等待體檢。



趕在731大限之前，有機會進入季後賽的球隊積極補強，由於進入傷兵名單的日籍投手達比修有，歸隊時間未定，小熊隊持續尋覓先發投手人選。



ESPN和大聯盟官網皆報導，洋基隊向藍鳥隊挖來先發投手哈普（J.A. Happ），小熊隊進而轉移目標，向遊騎兵交易來左投漢默斯（Cole Hamels）。



談到漢默斯時，小熊隊總教練麥登（Joe Maddon）開玩笑地說：「過去帶領的球隊，碰到左投曾踢到鐵板。」



過去效力費城費城人隊的漢默斯，曾拿下2008年世界大賽系列賽的MVP，那一年費城人隊的對手為坦帕灣光芒隊，而當時執掌兵符的正是麥登。



麥登不諱言：「有很長時間很不喜歡他（漢默斯），他與我帶過的球隊打過一場非常好的比賽，是一名很好的競爭對手，也是大聯盟中非常稱職的左投手。」



漢默斯本季出賽20場，投114.1局，拿下5勝9敗，防禦率4.72。（編輯：梁君棣）1070727