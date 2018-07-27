（中央社台北27日電）金磚五國（BRICS）高峰會議在南非約翰尼斯堡舉行，26日發表宣言表示將盡一切努力加強多邊貿易體制。外媒報導，中國在這場外交活動中拉攏金磚抗美。



巴西、俄羅斯、印度、中國和南非5個新興經濟體組成金磚五國，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭在內的5國領導人出席在約翰尼斯堡當地時間25日至27日舉行3天的年度峰會，焦點集中在美國發動全球貿易戰所帶來的威脅。



德國之聲（DW）中文網報導，峰會開幕前一天，習近平和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與來自巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的貿易部長和商界領袖已先揭開金磚峰會序幕。



報導指出，金磚峰會邁入第10年。這個聯盟不斷挑戰過去由歐美主導的國際金融體系，並且用持續成長的經濟實力換取地緣政治影響力。



金磚國家呼應習近平，齊聲反對貿易戰。報導說，中國拉攏金磚抗美。



中新社報導，在推動金磚國家關於全球經濟復甦、全球經濟金融治理機構改革以及第四次工業革命的夥伴關係方面，金磚約翰尼斯堡宣言指出，歡迎世界經濟增長繼續改善，同時注意到增長分化加大，下行風險猶存。



宣言說，重申以世界貿易組織為代表、以規則為基礎、透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制的核心地位，認識到發展內涵的重要作用，並將盡一切努力加強多邊貿易體制。



約翰尼斯堡宣言包括序言；加強多邊主義、推進全球治理改革、應對共同挑戰；加強和鞏固金磚國家國際政治安全合作；推動金磚國家關於全球經濟復甦、全球經濟金融治理機構改革以及第四次工業革命的夥伴關係；人文交流合作，共5部分、102條、一萬餘字。



巴西將擔任2019年金磚國家主席國並舉辦金磚第11次高峰會。（編輯：馮昭/周慧盈）1070727