（中央社記者顏伶如波特蘭26日專電）涉嫌重婚的美國經濟學者希金巴漢姆，為禁止為他生下三胞胎的泰國情婦在臉書發表親子合照而訴諸法律，但官司本週被英國法院駁回。



諾皒g濟資詢（NERA Economic Consulting）美國籍經濟學家希金巴漢姆（Harlow Higinbotham）2001年在曼谷認識泰籍女子維帕波恩（Wipaporn Teekhungam），並於2004年結婚，但他早在1991年已在美國結婚。



希金巴漢姆在泰國結婚時，給維帕波恩一顆鑽石、岳父一筆聘金，還給維帕波恩一張每月額度8000美元的信用卡做家用。



處理案件的英國倫敦高等法院法官尼可林（Justice Nicklin）24日在庭上指出，兩人結婚時，希金巴漢姆曾對維帕波恩說正值生育最佳年齡，她經過漫長且痛苦的人工授孕過程，2009年生下三胞胎。



根據法院紀錄，三胞胎出生後，當時在美國的希金巴漢姆把護照影本給維帕波恩，為孩子辦理出生證明。他在電郵表示：「妳是我第一任妻子，也是目前為止我夢寐以求的最棒妻子。」兩人關係後來惡化，上演跨國官司戰。



維帕波恩在泰國法院官司勝訴，裁定希金巴漢姆須付教養費，希金巴漢姆在伊利諾州的美國元配，則跨海對維帕波恩提告，要求維帕波恩退回婚外情期間拿過的金錢，官司2015年遭泰國法院駁回。



2016年，維帕波恩對孩子教養費用在美國對希金巴漢姆提告，獲得勝訴。



2014年，維帕波恩於臉書分享她與希金巴漢姆及三個孩子的照片，但希金巴漢姆以隱私遭誤用及臉書貼照違反資料保護法，導致他承受「焦慮與壓力」為由，在維帕波恩旅居的倫敦向法院提告。



他向法院指稱，維帕波恩在臉書分享親子照片，讓個人名譽受重創。



官司24日被尼可林駁回，理由是維帕波恩的臉書照與發文不具任何攻擊性，也沒有傷人或讓人討厭的意涵，希金巴漢姆向法院提供的證據顯示，這些照片只有4個人瀏覽。（編輯：廖漢原）1070727