（中央社記者江明晏台北27日電）499吃到飽成為電信業未來發展的難題，3家外資看待台灣大哥大前景不同調，1家維持買進、1家維持中立，1家則下調評等至賣出，主因為擔憂499吃到飽將在中期損害ARPU和收入。



台灣大哥大26日舉行法說會，累計上半年合併營收新台幣588.5 億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為165.1億元，營業利益96.8億元，稅後純益72.8億元，每股盈餘(EPS)為2.67元，達成上半年財測目標約107%，全年財測營收1231.41億元，每股盈餘5元。



美系外資出具報告維持台灣大「加碼」評等，重申120元目標價，並指出，499吃到飽的熱潮雖然損害行動服務收入，但台灣大認為對稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)和獲利的影響有限，有信心達成全年的財測。



雖然499吃到飽恐影響未來1到2年電信產業營收，但美系外資進一步指出，499吃到飽的普及改變了客戶行為，這有助於顯著節省手機補貼和通路佣金，加上違約金收入的貢獻，台灣大認為對全年EBITDA和收益的影響有限。



台灣大的電子商務業務momo第2季收入成長25%，EBITDA成長3%，但利潤率下降至4.1%，主要來自於產品組合變化、市場更多促銷，以及更高的運營成本。而台灣大則看好最近在雲端和物聯網業務方面的重大進展，為企業帶來了收入成長潛力。有線寬頻業務方面，OTT服務用戶增加速度加快。



日系外資維持台灣大「中立」評等與110元目標價，展望下半年，台灣大將以具有競爭力的價格擴展寬頻與有線電視服務。今年第2季，myVideo的月活躍用戶年增185%，鑑於每戶平均貢獻金額(ARPU)下降，後續將致力於強化通路效率並持續控管客戶維繫及取得的成本合理性，而4G吃到飽客戶占比的提升可望帶動OTT相關營收未來成長動能。



另外，台灣大在雲端服務、人工智慧、和物聯網業務的進展， 將為企業用戶事業的營收挹注成長動能。



然而，日系外資認為，企業部門和物聯網的貢獻目前並不顯著，而且還需要一段時間才能實現重大收益，在行動服務收入下降和ARPU下降的背景下，今年收入前景仍疲弱，但認為EBITDA和淨收入不至於影響太大，因費用合理化和資本支出減少，從風險與回報的角度觀察，相對更看好遠傳電信，給予買入評等，目標價88元。



亞系外資則指出，因為電信產業轉向降低價格的方案，導致ARPU收縮，近期降低對台灣大的評等至「賣出」，來自於擔憂5月新推出的499吃到飽方案，將在中期內損害ARPU和收入。



根據NCC統計，截至今年6月30日，台灣的3G用戶數為243萬戶，低於去年年底的642萬戶。亞系外資認為，台灣大擁有94.3萬戶，為留住這些更容易流失的用戶，台灣大祭出自有品牌手機與399方案，雖有助於鎖定用戶，但似乎可能會對獲利產生壓力。（編輯：郭萍英）1070727