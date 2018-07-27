（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）類似台灣交通監理單位的加州車輛管理局，審計單位查核發現，有一位公務員在4年期間，天天上班打瞌睡，累計超過數千小時，主管都曉得這名公務員的問題。



根據美國廣播公司（ABC）分台abc7報導，這份每兩年由審計單位公布，針對公務員不當行徑的報告，披露了車管局（DMV）某位公務員的誇張行徑。



報導說，調查發現，自2014年2月至2017年12月，4年來在上班時間，這位公務員每天約有3個小時陷入昏睡，累計打瞌睡時數約2200個小時，估算浪費公帑超過4萬美元（約合新台幣120萬元）。



報導說，這個公務員負責車主地址變更與新車車籍建檔，因她嗜睡成性，影響工作效率，其他同事每天可完成約550筆申辦案件，她只能完成200筆，達不到其他人的1/2。



報導指出，嗜睡公務員的誇張行徑，也拖累其他同事的工作效率，因大家都不信任由她輸入至資料庫的數據與資訊。



報導指出，今年3月間完成調查後，車管局已給予這員工書面告誡，並訓斥若再不改正，將予以處分。（編輯：屈享平）1070727