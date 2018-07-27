中國6月規模以上工業企業獲利年增20%，增幅較前月放緩財訊快報 (2018-07-27 12:10)
【財訊快報劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，中國6月份工業企業獲利呈現增長局面，但是增幅較前月有所放緩。
中國國家統計局發布的數據顯示，6月份規模以上工業企業獲利較去年同期增長20%，增幅略低於5月份的21.1%。
累計今年前六個月，規模以上工業企業獲利增長17.2%，較今年前五個月18.9%
放緩了1.7個百分點。
生產者價格跳升，6月份數據加快至今年以來最快升幅，因此儘管工業產出放緩的幅度超過預期，但是工業企業獲利仍獲得提升。
工廠通膨估計今年將會放緩，計畫中的關稅也會對訂單造成壓力，工業企業獲利的復甦可能難以延續。
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