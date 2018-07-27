【財訊快報劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，中國6月份工業企業獲利呈現增長局面，但是增幅較前月有所放緩。



中國國家統計局發布的數據顯示，6月份規模以上工業企業獲利較去年同期增長20%，增幅略低於5月份的21.1%。



累計今年前六個月，規模以上工業企業獲利增長17.2%，較今年前五個月18.9%

放緩了1.7個百分點。

生產者價格跳升，6月份數據加快至今年以來最快升幅，因此儘管工業產出放緩的幅度超過預期，但是工業企業獲利仍獲得提升。

工廠通膨估計今年將會放緩，計畫中的關稅也會對訂單造成壓力，工業企業獲利的復甦可能難以延續。





