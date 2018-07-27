寮國水壩潰堤洪水灌入稻田和村莊，導致成千上萬人無家可歸，截至今天(27日)已進入第四天，災民爭搶食物和醫藥，甚至還有棺材。

位於阿速坡省(Attapeu)仍在興建中的水電大壩「Saddle Dam D」，是在23日晚間爆發崩塌事故，軍方26日仍致力於搜尋倖存者。

目前這場災難的規模仍然未明，雖然部份是因災區偏遠且淹水難以抵達，但這個共產國家的國營媒體報導貧乏又不完整也是原因之一。

根據官方的寮國通訊社指出，已有27人證實罹難、131人失蹤。而稍早前的報導則稱死亡人數更高；越南時報(Vientiane Times)25日說，有超過3千人等待救援，他們有的爬到樹木、有的則在躲在屋頂。

一名要求匿名的醫療官員說，有7個村落受到影響，2個情況很慘，那裡有200處房舍，只有10處仍存在。「我們今天取回一具遺體，我懷疑隨著水勢消退、陸路較好走時，還會有更多屍體。」

他說村民們在水壩破裂前3到4小時就接獲警告，但很少人料到水位會衝到那麼高。

聯合國人道事務協調廳(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)表示，道路和橋樑受損，在受災最嚴重地區只能靠船隻和直升機運輸。位於安全地帶的學校則被當作疏散中心，約有1,300個家庭需要帳篷。

在前往小鎮沙納賽(Sanamxai)途中，路透社記者看到載有清淨用水、毛毯的卡車，將供給無家可歸的災民使用；官方稱流離失所者有3,060人。

才剛從當地回來的佛教僧侶桑納功(Phra Ajan Thanakorn)說，他用4輛小卡車從首都永珍(Vientiane)運送食品和藥品，他正趕回去裝載更多的食品和藥品。「情勢很糟，每天都有志工在分發，但食物、醫藥和棺木仍然不足。」