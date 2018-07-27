針對全國工業總會提出的「2018工總白皮書」，國發會今天(27日)表示，白皮書所提9大建議方向及各單元重點，對照政府現行政策，2年多來均已逐步推動落實。

在能源方面，政府務實推動能源轉型，包括太陽光電、離岸風電、小水力、地熱等均全力推動執行，務期2025年再生能源占比達20%目標。

另外，政府將確保電力供應穩定，相關行動方案依期程落實執行中，自2019年起備轉容量率可達10%、備用容量率達15%。在供給端擴大電力供應，包括大林電廠新1號機、大潭電廠7號機單循環機組、通霄電廠新1號機等加入併聯供電；在需求面，擴大推動需量競價及日減6小時等措施可有效節電。

在兩岸關係方面，政府支持兩岸互利互榮發展，並願在兩岸既有協議基礎上，持續與陸方擴大及深化相關合作。但陸方因政治考量，停止兩岸協議工作小組運作，並採取單方作為，迴避與我合作，形成兩岸關係進一步發展阻礙。不過，政府長期以來也致力與美、陸維持良好經貿關係，因應近期美中貿易戰，政府謹慎應對，並協助業者調整布局，尋得發展契機，並努力發展多元對外經貿關係，積極爭取參與多邊及雙邊經濟合作及自由貿易談判，包括CPTPP、RCEP等，並加速推動「新南向政策」，以提升台灣對外經濟的格局、多元性及競爭力。

在租稅方面，針對新科技提供租稅優惠方面，經濟部產業創新條例已提供研發投資抵減，公司如有投入創新研發活動，均可提出適用；又為鼓勵公司投資購置智慧機械，財政部與經濟部刻正研議租稅優惠措施。