【鉅亨網編譯黃意文】

知名美遊戲商美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 於 26 日公布 2018 財年第 1 季財報，獲利高於分析師預期，但該公司財測顯示下一季增長將放緩，股價盤後一度重挫逾 6%。

美商藝電 2018 年財年第 1 季營收 11.4 億美元，低於去年同期 14.5 億美元，淨收入 2.93 億美元，每股純益 0.95 美元，優於分析師預期的 0.73 美元，但低於去年同期 2.06 美元。

儘管美商藝電在第 1 季表現優於分析師預期，但並未上調全年財測，引發投資者擔憂未來幾季該公司的銷售將會減緩，使得 26 日股價下跌 3.14% 至每股 141.90 美元，盤後續跌。

美商藝電股價日線走勢圖

分析師使用美商藝電的「淨預訂額」(net bookings) 衡量該公司的營收表現，淨預訂為數位產品與實體產品的營收總額。

針對美商藝電 2018 年財年第 2 季，FactSet 調查的分析師估計，每股純益 0.58 美元，淨預訂額為 12.3 億美元。美商藝電預測較分析師低，每股純益 0.48 美元，淨預訂額為 11.6 億美元。全年財測則為每股純益 3.55 美元，淨預訂額為 55.5 億美元。

以過往每年推出數十款遊戲相比，美商藝電在本財年僅推出 8 款遊戲，對此，Wedbush Morgan 的分析師 Michael Pachter 表示，推出較少新款遊戲，某方面來說是合理的，這樣代表每款遊戲可帶入更多的營收，同時這比提供直播服務更賺錢。

美商藝電執行長 Andrew Wilson 在財報會議中指出，「我們的策略為持續提供一系列令人驚嘆的遊戲和內容，在涵蓋服務中，提供使用者更多方式觀看、分享、創造和連接遊戲的方式，這將使我們能夠開發全球使用者。」

在 2018 年財年第 2 季，美商藝電預計將推出《FIFA 19》、《NHL 19》與《NBA live 19》。

同時，美商藝電的營收重心將逐漸轉向線上銷售，該公司預測，在 2019 年財年底時，約有 75% 的銷售來自數位營收，目前佔比約為 60%。手機遊戲銷售額在本季年增長 36%，遊戲機銷售減少，電腦遊戲銷售下滑 18%。