南大聯電課輔中心暑期課輔結業式舉辦獵人考驗尋寶大挑戰



(中央社訊息服務20180727 11:19:42)國立臺南大學聯電課輔中心舉辦為期四週的暑期課輔，於7月26日舉行結業式並辦理「獵人考驗尋寶大挑戰」闖關活動，該中心課輔校友志工與老師，結合受歡迎的動漫角色設計尋寶闖關活動，參與的課輔師生於遊戲中學習與同歡，為暑期課輔畫下快樂句點。



南大聯電課輔中心暑期課輔除安排作業與學科輔導，加入戶外教學、慶生、桌遊、運動會、師生默契考驗、康達飛機與大地闖關等活動。本次尋寶活動以學生喜歡的動漫角色人物為主題，配合12年國教強調的自主、互動、共好的學習理念，讓學生藉由遊戲中學習合作與溝通的品德核心素養，闖關內容包含「衝出終點線」、「岸上的波妞」、「師生大戰」、「黑白吹吹吹」、「洪荒之力」、「亂槍打鳥」、「我有念動力」與「叫我第一名」八大關卡，一關關的挑戰，讓課輔師生絞盡腦汁、團結合作完成獵人考驗尋寶挑戰，最後師生們開心的拿著闖關完成的寶藏地圖兌換實用與美味的禮物，快樂的結束暑期課輔也期待開學再相聚。



南大聯電課輔計畫主持人徐綺穗主任表示，暑期課輔融入正式與彈性課程的規劃與執行，讓課輔師生獲得更多的經驗與成長；聯華電子科技文教基金會施璧如秘書長與何蕙萍管理師表示，南大安排許多有意義的活動，落實品德與生活教育，期盼培養學童帶得走的基本處事能力，也學習感恩與惜福。



訊息來源：國立台南大學



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