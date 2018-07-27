（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）一名出身阿爾及利亞的法國省議員被家人強迫安排婚姻，因不從遭監禁。部分族裔有父母安排婚姻的習俗，但這在法國實屬罕見，事件因當事人的民意代表身分而受矚目。



費加洛報（Le Figaro）報導，共和前進（LREM）黨籍的安德爾-羅亞爾省（Indre-et-Loire）議員哈達德（Mounia Haddad）近日告訴警方，她被監禁在父母居住處的房間裡。



哈達德的律師說，29歲的哈達德因拒絕與家人安排的阿爾及利亞男子結婚，遭家人關起來。



今年春天，哈達德的男友向她求婚，但她父母不同意，還強制把她帶到阿爾及利亞與當地男子結婚，她假裝接受，5月初以籌備為由返回法國。



根據法國藍廣播電台（France Bleu）消息，哈達德表示，她與男友在一起時，被父親和叔叔綁走，手臂上有壓迫的痕跡，還被推上一輛車。一名證人作證說，曾聽到尖叫和「賤人閉嘴」等辱罵聲。



哈達德的男友報警，警方依手機定位查到她人在父母住處，隔天警察獲報處理哈達德的親戚和男友家人在街頭爭執，警方進入哈達德父母家後，哈達德上前告訴警察遭綁架和監禁，但她的父叔宣稱她是出於自願。



哈達德的父親和兩個叔叔因涉嫌綁架和監禁，兄弟因涉嫌死亡恐嚇，將於8月2日出庭。



費加洛報引述哈達德律師的說法，事情發展成這樣，哈達德很害怕也很傷心，這本是單純的家庭問題，但她民意代表身分讓問題受特別關注。



律師說，哈達德和男友躲了起來，只希望回到過去的普通生活，然後結婚。司法單位已禁止哈達德的父叔和兄弟與她聯繫。（編輯：廖漢原）1070727