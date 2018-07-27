今展科盤中走堅 完成填權息中央社 (2018-07-27 11:31)
（中央社記者鍾榮峰台北27日電）電感和保護元件廠今展科今天除權息，盤中走堅最高來到39.7元，漲3.5%，順利完成填權息。
今展科擬配發普通股現金股利每股0.196308元，股票股利每股0.19630750元。根據櫃買中心統計資料，今展科今天除權息參考價38.34元，權值加息值0.91元。
今展科盤中走堅，最高來到39.7元，漲1.35元，順利完成填權息。
從產業來看，法人表示，電感產品持續朝向薄型化發展，4K2K大電視滲透率提升，4K2K面板所需時序控制器顆數增加，帶動電感元件需求，今展科持續深耕布局繞線功率電感元件。
從市場來看，法人表示，今展科在全球電視控制板電感元件市占率排名第2，僅次於日商太陽誘電。今展科產品也切入中國大陸面板大廠。除了面板，今展科產品也切入通訊、智慧電表和工控領域。
今展科也積極布局智能電網、物聯網、車載等新商機。
從產品線來看，今展科自有品牌以功率電感為主，占比約7成，代理產品線占比約3成，包括自覆型保險絲、一次斷保險絲、超級電容和氣體放電管等。
今展科自結6月合併營收新台幣8071.3萬元，較去年同期成長13.5%。累計今年前6月今展科自結合併營收4.66億元，較去年同期成長16.35%。（編輯：楊玫寧）1070727
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
黃金為什麼會下跌？何時買入是正確時機【北京新浪網】
年內國際金價跌幅超10% 恐失守1200美元關口【北京新浪網】
巴菲特開始做這件事了，這意味著什麼？【北京新浪網】
駭客入侵？台積電：產線受「病毒」攻擊損失清查中【NOWnews今日新聞】
十年前的今天 中國人在等待一件大事【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》