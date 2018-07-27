（中央社記者鍾榮峰台北27日電）電感和保護元件廠今展科今天除權息，盤中走堅最高來到39.7元，漲3.5%，順利完成填權息。



今展科擬配發普通股現金股利每股0.196308元，股票股利每股0.19630750元。根據櫃買中心統計資料，今展科今天除權息參考價38.34元，權值加息值0.91元。



今展科盤中走堅，最高來到39.7元，漲1.35元，順利完成填權息。



從產業來看，法人表示，電感產品持續朝向薄型化發展，4K2K大電視滲透率提升，4K2K面板所需時序控制器顆數增加，帶動電感元件需求，今展科持續深耕布局繞線功率電感元件。



從市場來看，法人表示，今展科在全球電視控制板電感元件市占率排名第2，僅次於日商太陽誘電。今展科產品也切入中國大陸面板大廠。除了面板，今展科產品也切入通訊、智慧電表和工控領域。



今展科也積極布局智能電網、物聯網、車載等新商機。



從產品線來看，今展科自有品牌以功率電感為主，占比約7成，代理產品線占比約3成，包括自覆型保險絲、一次斷保險絲、超級電容和氣體放電管等。



今展科自結6月合併營收新台幣8071.3萬元，較去年同期成長13.5%。累計今年前6月今展科自結合併營收4.66億元，較去年同期成長16.35%。（編輯：楊玫寧）1070727