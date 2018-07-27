（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國與歐盟達成共識，同意放下對歐洲的敵意關稅後，美方今又表示將與加拿大與墨西哥重啟貿易協商，為接下來可能重新施壓中國鋪路，對抗中方破壞市場的作為。



路透社報導，美國總統川普與歐洲聯盟執行委員會（EC）主席榮科（Jean-Claude Juncker）在華府達成協議之後，雙方都聲稱勝利。美方願意對談並暫緩汽車關稅，歐盟則將進口更多美國大豆與能源。



白宮不具名官員指出，這項協議當中的關鍵面向之一，在於雙方同意合作以對付中國的市場濫用作為。



這名官員說：「他們願意在中國議題上與我們合作，並且有意協助我們改革世界貿易組織（WTO）。」他還說，歐盟一方當時帶著「真正積極的態度」進入會談。



美國與歐盟都指控中國企業盜取商業機密，川普已經宣布一系列對中國產品的懲罰性關稅，目的就是為了遏阻中國在高科技產業的崛起，以免中國取代美國成為霸主。



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在CNBC訪問中表示，希望與歐洲往後的會談有實質進展，也期望盡快與加拿大與墨西哥就修改北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議。



CNBC報導說，川普致力與歐洲及加墨兩國達成協議，目的是展現他的貿易策略獲得勝利，然後再回過頭來與中國打交道。



無論美國或歐洲評論家都樂見歐美雙方協議，儘管有人提醒，局勢只是暫時緩和，但這確實使雙方從轉趨升級的貿易戰中各退一步。這場貿易戰已經對全世界造成威脅，恐怕倒回1930年代來從未見過的保護主義。



法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）看起來並不認同這項協議，他今天表示，在與美國的協商當中將不會討論農業議題。



一旦美國與歐盟展開協商，雙方協議的焦點可能指向中國，因為中國在經濟上的崛起同時威脅美國與歐盟。美國國會議員今天通過法案，希望減緩中國企業在美國投資。而中國在歐洲的經濟影響力日增也已引起警覺。



川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示：「美國與歐盟將在此戰聯手對抗中國。中國實際上已經破壞了世界貿易體系。榮科主席昨天已經講得很清楚，願意在中國問題上協助川普總統與我方。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070727