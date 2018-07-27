桃園男子內褲藏毒 違規停車遭警識破中央社 (2018-07-27 11:28)
（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市一名毒蟲為躲避查緝，竟將毒品藏在內褲中，但因為男子違規停車遭員警取締，警方在盤查時，發現男子言詞閃爍、動作詭異，一眼識破男子藏匿毒品，逮捕後依法送辦。
桃園市警局平鎮分局龍岡派出所所長鄭榮捷今天受訪表示，員警清晨6時許，在轄區執行安居專案的巡邏勤務時，發現一輛自小客車違規停放在紅線上，警方立即上前開單取締，這時一名陳男急忙從附近早餐店跑出來，表示要移車。
鄭榮捷表示，面對警方的詢問，陳男不但閃爍其詞、眼神飄移，雙手還一直放在褲子後方不尋常突起物來回磨憎，怪異的舉動引起警方懷疑，在進一步的盤查下，陳男才從內褲內拿出一個小袋子，內裝有一台小型電子磅秤及高純度1級毒品海洛因。
鄭榮捷指出，陳男向警方供稱，原本是與一名綽號「小王」的男子相約毒品交易，沒想到還沒找到買主，就因為車子違停遭警方查獲。警方訊後，也依毒品危害防制條例將陳男移送地檢署偵辦，並積極追查毒品來源及流向，釐清案情。（編輯：梁君棣）1070727
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