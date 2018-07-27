半導體領漲 台股震盪走高中央社 (2018-07-27 11:27)
（中央社記者張建中台北27日電）美國費城半導體指數大漲1.87%，台積電股價走強，帶動半導體類股強漲，台股大盤指數延續震盪走高走勢。
至11時24分，大盤指數來到11054點，漲43點，成交量約新台幣759億元。
台股半導體類股指數大漲逾1%，帶動整體電子類股指數上漲逾0.8%，為推升今天大盤指數持續走高的主要動力。
除台積電股價走強，盤中一度達244元，漲約1.24%，記憶製造廠旺宏第2季營運繳出不錯成績單，每股純益1.3元，並看好下半年營收可望較上半年大增5成，股價更是一度達44.8元，大漲7.17%。
面板廠友達第2季每股純益0.13元，表現優於韓國對手，並看好第3季客戶可望積極備貨，股價一度達12.7元，漲2.83%，帶動光電類股同樣有不錯表現，類股指數同步漲逾1%。
傳統產業股則是漲跌互見，以橡膠類股表現最強，類股指數大漲逾1%；紡織及汽車等類股表現則相對疲弱，類股指數同步走跌。（編輯：鄭雪文）1070727
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
黃金為什麼會下跌？何時買入是正確時機【北京新浪網】
年內國際金價跌幅超10% 恐失守1200美元關口【北京新浪網】
巴菲特開始做這件事了，這意味著什麼？【北京新浪網】
駭客入侵？台積電：產線受「病毒」攻擊損失清查中【NOWnews今日新聞】
十年前的今天 中國人在等待一件大事【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》