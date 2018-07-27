（中央社記者張建中台北27日電）美國費城半導體指數大漲1.87%，台積電股價走強，帶動半導體類股強漲，台股大盤指數延續震盪走高走勢。



至11時24分，大盤指數來到11054點，漲43點，成交量約新台幣759億元。



台股半導體類股指數大漲逾1%，帶動整體電子類股指數上漲逾0.8%，為推升今天大盤指數持續走高的主要動力。



除台積電股價走強，盤中一度達244元，漲約1.24%，記憶製造廠旺宏第2季營運繳出不錯成績單，每股純益1.3元，並看好下半年營收可望較上半年大增5成，股價更是一度達44.8元，大漲7.17%。



面板廠友達第2季每股純益0.13元，表現優於韓國對手，並看好第3季客戶可望積極備貨，股價一度達12.7元，漲2.83%，帶動光電類股同樣有不錯表現，類股指數同步漲逾1%。



傳統產業股則是漲跌互見，以橡膠類股表現最強，類股指數大漲逾1%；紡織及汽車等類股表現則相對疲弱，類股指數同步走跌。（編輯：鄭雪文）1070727