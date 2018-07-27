政府推動新南向政策，企業卻不怎麼領情，工總理事長王文淵指出，美中兩大經濟體都是設法強化本國的製造業，但台灣政府及社會民粹卻是將製造業往外推，鼓勵移植至南向國家，新南向政策的妥適性，值得商確。工總提出2018白皮書，雖產業亟需供電穩定，但也反對新增燃煤機組替代核四。（記者陳儷方報導）



台塑集團總裁王文淵接任工總理事長後，首次發表工總白皮書，王文淵在致詞時建議，政府應該重新考慮新南向政策。



王文淵說，中國大陸2015年提出2025計畫，要將中國從製造大國改造為製造強國，美國總統川普2017年7月提出美國製造政策，這兩大經濟強國同時強調製造業，可見製造業對國家經濟發展的重要性，但台灣不論是民間還是政府，都將製造業往外推，「台灣的民粹、社會環境，對製造業帶有反對聲漲，政府推動南向計畫，是鼓厲將台灣產業移植到東南亞。」



王文淵說，南向國家就是勞動成本較低，但台灣跟這些新南向國家，缺乏租稅協定、投資保障協定的簽署，而且這些國家還有排華抗爭的問題，政府應該重新思考，新南向是否是妥適的經濟發展策略，「欠缺有效或具體措施，在這種情況下就要大力推擴南向計畫，是否妥適，值得商確。」



工總白皮書以「再造台灣成長新動能」為主題，提出十大建議，重點還是鎖定在能源、環保、勞工等三大面向的政策意見，工總建議重新規畫2050年能源政策路線，並據以修正2025能源配比目標，同時建議不要貿然以燃煤機組取代核四，並檢討溫室氣體減量目標；另外，工總也認為，勞動法規改到現在，勞動市場已經失去彈性，失序而且失能。



中廣記者陳儷方台北報導。



