台中市台新醫院六月底收治一名受到酷刑凌虐的病患，患者到診時，頭部遭槍托捅破，大腿內側和生殖器被噴燈燒出數十小洞，肛門也受傷，全身近百處傷口，受傷部位遍及泌尿道、肛門及直腸，慘不忍睹，醫療團隊花費近三小時，進行清創、清除異物及縫合治療，將患者最難忍的痛苦，轉為無痛，三週後痊癒，除了疤痕，無損功能。(寇世菁報導)



台中市台新醫院外傷科醫師詹佳翰說，這名二十出頭男子，到診時，蓬首垢面，外生殖器腫脹，頭部遭槍托捅破，大腿內側和生殖器被噴燈燒出數十小洞，肛門也受傷，全身近百處傷口，還有些傷口被插入BB蛋，慘不忍睹，醫護人員也嚇了一大跳。院方為了減輕他的疼痛，並有效率紀錄全身傷口，先為患者麻醉，再仔細地進行傷口清洗、清創、清除異物、冰敷鎮痛、縫合外敷，前後近三小時。醫師表示，這些工作如果做得不徹底，即使縫合並使用高效力抗生素，也得不到良好的預後。期間關心詢問，是否要報警，患者以個人糾紛，低調婉拒。



醫師指出，由於患者受凌虐施暴部位遍及泌尿道、肛門及直腸，外傷科會診泌尿科及直腸外科，持續治療三週，總算痊癒，傷口癒合良好，也無損功能。醫師表示，患者受傷第一時間，選擇到地區醫院台新接受急診，除了免除到大型醫院排隊久候之苦，還獲得更細心從容溫柔無痛的人道治療。



--------------------------------------------------------------------------------



.{EDITED:1}



.{ORIGINAL-TIME:07-27-18 11:18:25}



