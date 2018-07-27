（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國法庭下令讓所有在美墨邊界被迫與父母分離的移民兒童重返雙親懷抱的期限已過，但美國政府今天表示，仍有700多名兒童未與父母團聚。



加州聖地牙哥聯邦地區法院法官日前下令，當局應於本月26日下午6時前，讓符合條件的移民家庭團聚。官員在法庭文件中指出，已有1442名5歲及5歲以上的兒童與父母重逢。



美國政府表示：「當局正在落實向法院提交的團聚計畫，預計可於法院裁決的期限，即2018年7月26日前，讓所有符合條件的家庭團聚。」



這份文件也指出，另有378名兒童已在其他「適當的情況」下獲釋，但仍有700多名兒童被拘留。



政府表示，已於法院截止日期前落實骨肉重逢計畫，但仍有若干家庭不符合條件，例如親屬關係未獲確認，或父母有犯罪記錄、罹患傳染病或下落不明，而未能如期團圓。



美國骨肉分離爭議始於5月，當時非法入境的移民被集體拘留，他們的孩子則被帶往拘留中心及庇護所。



不滿骨肉分離政策而告上法院的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）今天稍早表示，政府正在操弄這些數據，以予外界成功落實計畫的假象。



美國民權聯盟移民權利計畫副主任吉賴特（Lee Gelernt）說：「這些父母及孩子失去了寶貴的共處時光，已無法挽回。我們為終能團聚的家庭感到欣喜，但仍有許多人未能回到親人身旁。」



「川普政府單方面認定符合團聚條件者，藉此掩蓋數據，遮人耳目。我們將持續向政府究責，讓這些家庭破鏡重圓。」（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070727