捍衛東亞青運主辦權 林佳龍將署名申復中央社 (2018-07-27 11:19)
（中央社記者郝雪卿台中27日電）2019台中市東亞青年運動會遭停辦，教育部體育署會商後決議由台中市長林佳龍署名向東亞奧會提出申復；台中市政府今天表示，著手彙整各方意見，進行最後文字檢視，儘速申復。
中國24日在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會以台灣公投連署為由發起表決，決定停辦2019第一屆東亞青年運動會。教育部體育署昨天邀集中華奧會、台中市政府及專家學者召開研商會議。
市府表示，會中達成共識，將由林佳龍以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委的身分，同步向EAOC主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。
台中市法制局長吳梓生指出，市府將依據主辦城市合約書及東亞奧會會章，基於奧林匹克憲章，對取消台中市2019第一屆東亞青年運動會，提出違反國際奧會精神及規章、市府並未違規、未提供市府說明機會等主張。
市府表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，並同步展開與相關單位的協調及國際溝通，儘速提出申復。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070727
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
三方交易正式完成！安東尼被買斷後將加盟火箭【北京新浪網】
中國競彩網國冠杯情報：尤文圖斯多名進攻核心缺陣【北京新浪網】
球哥這仨挑倆人+倆首輪！湖人想甩掉他只有1招【北京新浪網】
羽球【NOWnews今日新聞】
F1車壇沉痛哀悼馬爾喬內離世 他是一位偉大的對手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》