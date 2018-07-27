（中央社記者郝雪卿台中27日電）2019台中市東亞青年運動會遭停辦，教育部體育署會商後決議由台中市長林佳龍署名向東亞奧會提出申復；台中市政府今天表示，著手彙整各方意見，進行最後文字檢視，儘速申復。



中國24日在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會以台灣公投連署為由發起表決，決定停辦2019第一屆東亞青年運動會。教育部體育署昨天邀集中華奧會、台中市政府及專家學者召開研商會議。



市府表示，會中達成共識，將由林佳龍以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委的身分，同步向EAOC主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。



台中市法制局長吳梓生指出，市府將依據主辦城市合約書及東亞奧會會章，基於奧林匹克憲章，對取消台中市2019第一屆東亞青年運動會，提出違反國際奧會精神及規章、市府並未違規、未提供市府說明機會等主張。



市府表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，並同步展開與相關單位的協調及國際溝通，儘速提出申復。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070727