原標題：全球航空支出增長 巴西價格或保持不變



中新網7月27日電 據南美僑報網編譯報導，全球商務旅行協會(GBTA)近日公佈的全球旅遊預測報告指出，2019年全球旅行價格將會出現上漲。其中，機票費用將增長2.6%，酒店支出將增長3.7%。不過，巴西的旅遊價格不會像全球旅遊價格那樣上漲。

巴西網站「folhauol」 7月24日報導，調查人員認為，巴西酒店支出費用將下降1.9%，而機票價格將下降3.1%。巴西國家民用航空局(Anac)表示，由於今年第一季度巴西機票價格與2017年同期上漲了7.9%，因此專家預計，2019年巴西的機票價格將會下降。

「我們的機票價格上漲是因為機場增加了以前沒有的重新選座以及行李服務，因此價格才會升高，但隨著巴西和美國之間開放了航空協議，會給巴西的航空公司帶來競爭，有助於機票價格的下降。」巴西全球商務旅行協會的首席執行官費爾南多 密切里尼(Fernando Michelini)說道。

巴西全球商務旅行協會執行主任邁克爾 M 麥克可米克(Michael W. McCormick)指出，貿易戰爭、地方保護主義以及其他不確定因素會影響到全球遊客在旅遊時的開銷，但巴西受到的影響較小。

調查還表明，飛行時間超過17小時的航班數量與此前相比出現了明顯的增加。調查表明，目前世界上有19條飛行時間超過17小時的航線，是10年前的3倍。

費爾南多 密切里尼認為，這種趨勢反映了航空公司技術水平的上漲以及他們降低飛行成本的意願。而單一的航班總比多家航空公司聯航的價格要低。