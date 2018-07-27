原標題：悉尼「心有靈犀」土著藝術作品展 品味民族傳統文化



中新網悉尼7月27日電(崔琳 郭鑫)由悉尼生活藝術空間(Live in Art Sydney)和藝術中庭( Art Atrium)畫廊聯合舉辦的主題為「心有靈犀(Spiritual Connection)」澳大利亞當代土著和托雷斯海峽島民藝術作品展，26日晚在悉尼生活藝術空間畫廊展出。此次展覽共展出20餘幅藝術作品，主要以繪畫為主，部分雕塑為輔，所有作品均由澳大利亞頂尖的當代土著藝術家創作。

在眾多作品中， 來自北領地烏托邦社區的澳大利亞土著藝術家艾米麗·卡茉·肯瓦芮(Emily Kame Kngwarreye)創作的《未命名》油畫頗為引人注目，該作品也是她生命尾聲階段的佳作。艾米麗作為當代澳大利亞土著藝術史上最傑出和最成功的藝術家之一，儘管從中年才開始創作，但在她8年的繪畫生涯中，完成了超過3000幅畫作。此外，她於1994年創作的繪畫作品《大地的創造》在2007年德孟席斯(Deutscher-Menzies )悉尼拍賣會上以400萬澳元的成交價格，創下了原創藝術品的新紀錄。

作為此次邀請的土著藝術家之一，Djon Mundine 表示，澳大利亞的土著藝術作品能給人們帶來視覺的衝擊和文化的感受。這次藝術展為廣大藝術愛好者們提供了一次很好的討論和交流的機會，同時愛好者們可以通過藝術品鑒賞，感受土著藝術的古樸和美觀，品味原住民社會的文化和信仰。(完)