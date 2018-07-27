原標題：體驗「戶外排泄」？日本展出透明廁所 引人反思



中新網7月27日電 綜合報導，日本住宅設施業者驪住(LIXIL)26日在日本東京，向學生展示透明廁所。

據悉，在這座廁所裏面的人能看到廁所外面景象，但外面的人無法一窺廁所內部。

日本住宅設施業者驪住(LIXIL)26日在日本東京，向學生展示透明廁所。

原來，這座廁所是以單向透視玻璃打造的。

目前，全球仍有許多人在戶外排泄，驪住展示這座廁所是為了讓民眾體驗這種感覺並反思。

英國非政府組織「水援助」(WaterAid) 根據聯合國的相關數據預測，在未來12年內，全球仍有107個國家不能完全普及衛生廁所。

該組織警告稱，聯合國2030年消除露天排便、普及基本飲水、環境衛生與個人衛生的全球目標將很難達成。

此前，在日本大分市的中心商業街，也曾出現鑲著透明玻璃的公共廁所。平時能清楚地看到廁所裏面的狀況，但是人一進去之後，一經廁所內部感測器的感應，原本透明的玻璃便像蒙了一層煙霧，完全看不到裏面的狀況。