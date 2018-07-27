原標題：義大利米蘭一銀行營業部遭持刀搶劫 四名劫匪落網



中新網7月27日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，當地時間7月24日下午，義大利米蘭省切薩泰市發生了一起銀行搶劫案，4名持刀搶匪突然闖進義大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)切薩泰市營業部，舉著明晃晃的匕首和短刀挾持了銀行工作人員，並要求銀行營業員交出櫃檯備用現金。

當搶匪從銀行營業員手中拿到45000歐元現金，正準備逃走時，銀行營業大廳已被大批趕來的警察團團圍住。經過短暫的談判，搶匪根據警方的要求放棄了對人質的挾持，束手就擒。

據報導，案發於當天下午2時左右，4名持刀搶匪騙過銀行安檢門后，立即帶上面具拿出藏在身上的短刀，衝進了位於切薩泰市蘇奧勒拉扎羅託大街的聯合聖保羅銀行營業廳。並迅速用刀挾持了銀行工作人員，脅迫銀行營業員交出了櫃檯內的現金。

被脅迫的銀行營業員在交出櫃檯內的現金同時，觸動了銀行隱蔽處的報警裝置。當4名搶匪得手后準備逃走時，銀行四周突然間警笛大作，大批警員已將銀行圍得水泄不通。搶匪見無法逃走，轉身繼續挾持了銀行工作人員，要求警方放他們離開。隨後，警方與搶匪展開談判，最終搶匪按照警方的要求，交出兇器被警察帶走。

據警方消息，被捕的4名搶匪均是義大利男子，年齡分別為24、38、40和46歲。在搶劫過程中，銀行一名56歲的女員工手臂受輕傷。目前，有關案件警方正在做進一步調查。(京鶯)