原標題：澳墨市火車站違停現象頻發 去年開出近萬張罰單



中新網7月27日電 據澳洲網報導，墨爾本火車站的停車場一直十分繁忙，在十分擁擠的情況下，有成千上萬的乘客被抓到在火車站非法停車。

調查顯示，在2017年，共有將近1萬份非法停車罰單在墨爾本火車站被發出，罰款總額高達41.9萬澳元，這一數據在2016年為8766起。

最常見的違規行為是沒有將車停泊在車位內，而是在禁止停車區域停車。據悉，總數為9898的違章總數並不包括在墨爾本火車站周圍街道上的非法停車違章。在所有火車站裡，Box Hill是發出非法停車罰單最多的，多達979份，其次為Watsonia(771份)和Berwick(695份)。

跟蹤調查顯示，通勤者抱怨最多的便是墨爾本火車站附近的站點停車位數量不夠，RACV和公共交通用戶協會則表示，增加停車位並不是最終解決方法，需要更頻繁和可靠的公共汽車以及更安全的自行車停放點，才能讓人們離開他們的汽車。

RACV也表示，墨爾本火車站作為繁忙的交通樞紐，停車位也應該被規劃人員重新安排。