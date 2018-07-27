哥斯大黎加憲法法庭將解決「婚姻平等」問題北京新浪網 (2018-07-27 11:05)
原標題：哥斯大黎加憲法法庭將解決「婚姻平等」問題
中新網7月27日電 據南美僑報網報導，經哥斯大黎加司法部門官方確認，該國憲法法庭將於8月上旬對於涉及「婚姻平等」的修憲問題做出最終裁定。
哥斯大黎加憲法法庭近日發表聲明稱，哥斯大黎加憲法法庭向公眾承諾，將於今年8月上旬就「家庭法」第242條和第14條第6款、「青年法」第4條第m款的修改問題做出最終裁定。
報導稱，可能在下個月被修正的兩項「家庭法」條款中規定，婚姻關係只能在男女間建立，違反了美洲人權法院於今年1月對該國下達的指令：國家有義務尊重所有公民的平等權利。
此外，於幾年前通過的「青年法」中並沒有提到婚姻雙方的性別禁忌問題，而是指出：婚姻是該國每個年齡在35歲以下的青年人權利，涉及對其他年齡群體的歧視。
責任編輯：張艾京
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