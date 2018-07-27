原標題：2047年巴西人口將達2.33億 2060年老年人口升至四分之一



中新網7月27日電 據南美僑報網編譯報導，巴西地理統計研究院(IBGE)25日公佈的數據顯示，2047年巴西人口將達到2.33億，但從2048年開始巴西人口將逐步回落，2060年將降至2.28億。

巴西《環球報》報導，由於遷入人口減少，巴西12個州的人口將在2048年前就開始回落。另一方面，有8個州的人口在2060年前都沒有下降的趨勢。

2018年，巴西有1.61億潛在選民，也就是人口在16歲及以上的公民，和2016年相比增長了2.5%。

過去幾年，巴西的生育率都保持穩定，但有下降的趨勢。2018年平均每名女性有1.77個子女，2010年為1.75個，2015年為1.8個，到2060年將降到1.66個。

如今羅賴馬州是生育率最高的州，平均每名女性有2.31個子女，其次是亞馬孫州(2.28個)和阿克里州(2.22個)。生育率最低的州為米納斯吉拉斯州(1.62個)和北里奧格蘭德州(1.65個)。

到2060年，羅賴馬州的生育率還將保持最高，平均每名女性有1.95個子女。生育率最低的州將會是巴西利亞聯邦特區(Distrito Federal)，平均每名女性有1.50個子女。

調查數據還顯示，2018年巴西女性生育的平均年齡為27.2歲，到2060年將提高至28.8歲。

目前巴西男性的預期壽命為72.74歲，女性為79.8歲。到2060年，巴西男性預期壽命將增加至77.9歲，女性為84.23歲。

目前預期壽命最高的州為聖卡塔琳娜州，該州人口的預期壽命為79.7歲，到2060年該州同樣保持領先地位，預期壽命達到84.5歲。2018年人口預期壽命最低的州為馬拉尼昂州(71.1歲)，到2060年會變為皮奧伊州(77歲)。

2018年，巴西人的平均年齡為32.6歲，9個州的人口平均年齡低於30歲，阿克里州人口的平均年齡僅為24.9歲。南里奧格蘭德州人口的平均年齡最高，為35.9歲。

預計到2060年，65歲以上人口的比例會超過四分之一。如今巴西的老年人比例為9.2%，到2046年升至20%，到2060年將達到25.5%。

IBGE預計，從2039年開始，巴西的老年人口數量將超過15歲以下兒童數量。「人口老齡化主要是因為總體生育率的下降以及預期壽命的增加，所有州都有老齡化的趨勢，只不過南部和東南部地區將最先開始。」IBGE人口統計學家蕾拉·埃爾瓦蒂(Leila Ervatti)說。

從2029年開始，南里奧格蘭德州將最先成為老年人口多於兒童人口的州，四年後，里約熱內盧州和米納斯吉拉斯州也會出現相同的情況。老齡化最慢的州為亞馬孫州和羅賴馬州，到2060年時兒童人口仍然多於老年人口。