澳大利亞高等法院法官奢華大餐曝光 納稅人為此買單北京新浪網 (2018-07-27 11:05)
原標題：澳大利亞高等法院法官奢華大餐曝光 納稅人為此買單
中新網7月27日電 據澳洲網報導，根據近日最新公佈的資料顯示，在過去一年半的時間里，澳大利亞高等法院(High Court)法官在舉辦豪華午餐、晚餐和宴會方面共耗費了納稅人超過7萬元(澳元，下同)的費用。
據報導，高等法院法官們在舉辦豪華午餐、晚餐和宴會方面的賬單近日遭到曝光。一份下午茶的賬單是7540元，與當時的總檢察長布蘭迪斯共進晚餐耗費2305元，「休閑點心」的花費是5632元，這些都記在了公共錢包的賬上。
而7名高等法院法官在2017年1月至2018年6月之間，總共花費了70917.43元用於舉辦酒宴。其中最為昂貴的開銷是在澳大利亞憲法中心正式開幕之際，耗費8333.11元。
責任編輯：何路曼
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