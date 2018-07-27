原標題：從伊朗難民到澳大利亞網紅 昔日落魄男子成功逆襲



中新網7月27日電 據澳洲網報導，現如今，一般人想要成為一名「網紅」都不是很容易，更何況是一名吃不飽穿不暖的伊朗難民？但是在澳大利亞，就有一位男子從難民的身份成功逆襲成為一名身價不菲的「網紅」，近日這位男子在網上分享了自己成功的經歷。

報導稱，28歲的巴拉珀爾(Hossein Balapour)5年前從伊朗以難民的身份逃到悉尼，現在他不僅在社交媒體Instagram上擁有無數「粉絲」，他全身上下都是名牌，就連牙齒里都鑲鑽嵌金，而他的一張照片就價值1500澳元。

報導稱，巴拉珀爾身高將近2米，全身肌肉發達並且紋有紋，他5年前剛到澳大利亞時連英語都說不流利，後來他決定利用自己的外形賺錢，成為一名男模。雖然形象有些嚇人，但是巴拉珀爾否認了不少網民對自己身份的猜測，他表示自己既不是什麼黑幫成員，也不是毒販。

巴拉珀爾稱，自己只是一個模特，並且有一個相愛的妻子，而且馬上就要成為父親了。

據悉，在來到澳大利亞之前，巴拉珀爾在伊朗德黑蘭只是一名柔術教練和一名拳擊手，在厭倦了伊朗的生活后，巴拉珀爾乘坐一艘破船來到了澳大利亞，並且在昆州的背包客旅館住了一些日子，在那裡學習了英語。「我從足球運動員那裡聽說了澳大利亞，這裡有乾淨的空氣、這裏的人很友善，這個國家很好。」

報導稱，巴拉珀爾在網上分享自己的自拍照之後就不斷吸引「粉絲」。