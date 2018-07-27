原標題：日歐水星探測計劃「貝皮可倫坡號」10月正式發射升空

[環球網報導 實習記者 楊子晴]日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）7月6日宣布，日本與歐洲合作進行的水星探測計劃「貝皮可倫坡號」將在日本時間2018年10月19日上午10時45分正式發射升空。

據日本時事通信社7月26日報導，「貝皮可倫坡號」具體發射地點為法屬蓋亞那的庫魯航天發射中心。「貝皮可倫坡號」屆時將搭載阿麗亞娜-5運載火箭升空，並預計於2025年12月進入環繞水星的軌道。

該水星探測計劃由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與歐洲空間局（ESA）合作進行。其中日本方面負責研製水星磁層軌道器「Mio」，探測水星磁場及大氣狀況。而歐洲空間局則負責研製水星行星軌道器（MPO），觀測水星表面成分及內部信息。兩顆軌道器共同構成「貝皮可倫坡號」。