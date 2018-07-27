▲周興哲受邀參加第四屆相信愛慈善演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.07.26）

「寵愛之名曙光協會」26日在台北國際會議中心舉辦2018第四屆「相信愛慈善演唱會」，演唱會由夏和熙主持，表演陣容巨星雲集，包含金曲歌后艾怡良、創作小天王周興哲以及「小鬼」黃鴻升，本屆延續以往的慣例，該場票卷所得與現場愛心捐款皆不扣除成本、全數捐出，做為台灣偏鄉小學孩童的獎助學金。

擔任壓軸演出的周興哲25日剛在香港辦完演唱會，就算聲音有些沙啞，依然堅持為公益演出，最後一首歌更與台下歌迷接力大合唱，場面相當開心，他高興表示，「真的很開心這個邀請，可以唱歌給大家聽。」金曲歌后艾怡良希望藉由歌曲，把愛傳給現場所有人，她透露自己很關心台東愛打棒球的小朋友，並呼籲大家可以捐款給那些學校買手套，讓小朋友一圓棒球美夢。

▲艾怡良希望把愛傳遞出去。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.07.26）

小鬼受訪時，則以自己的座右銘來勉勵偏鄉孩童，「每一個人出生高低不同，這世界本來就不是公平的，但這中間我們什麼都可以輸，就是不能輸在想法，想法一輸，就輸了，如果我們輸在力量、身高或錢等等，可以從很多地方去補足。」他強調，「偏鄉的孩童或許在環境、教育比不上很多人，但是如果你有夢想，就應該盡全力去補足，想法就可能贏在起跑點上。」他以自己持續在演藝圈發展15年為例，覺得自己至今還在，就是因為沒有輸在「敢於夢想」，並以此勉勵孩子們。

▲小鬼黃鴻升以座右銘勉勵偏鄉孩童。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.07.26）

相信愛慈善演唱會自2015年舉辦以來，截至目前共募得625萬元，資助了164間偏鄉小學，總共有625位小朋友受惠，協會除每年募集200萬元做為偏鄉弱勢孩童獎助學金，也定期關懷世界貧弱孩童，理事長吳蓓薇今年更親自前往311日本東北重災區之一的仙台天使育幼院，關懷災後孤兒，讓愛無所不在。

▲寵愛之名曙光協會理事長吳蓓薇希望能幫助更多偏鄉孩童。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.07.26）