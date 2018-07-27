新浪外匯訊，在周四的外匯市場上，美元呈回調后大幅反彈的走勢，美元指數最高上漲到94.78，最低下跌到94.08，收盤在94.75。歐美最高上漲到1.1744，最低下跌到1.1641，收盤在1.1645。

歐洲央行如期維持利率不變，但德拉基對於加息預期的措辭偏鴿，歐元/美元短線坐上「過山車」。

隨著歐元震蕩回撤，美元指數反彈。同時特朗普經濟顧問庫德洛最新表示，周五即將發佈的美國GDP數據的表現將「非常亮眼」，不過他表示並不清楚美國GDP的具體數據。在庫德洛發表這一言論之後，美元指數短線跳漲。

周四歐元創一個月來最大單日跌幅，因歐洲央行堅持寬鬆貨幣政策，暗示不改變撤走超低利率或結束購債計劃時間表。同時英國政府關稅提議被歐盟否決，這令英國脫歐前景蒙上陰影，英鎊也應聲下落。不過歐美雙方在貿易談判上取得一定進展，從而暫緩了汽車關稅的徵收，這為歐元和英鎊帶來些許支撐。

另一方面，人民幣在周三反彈後周四再次下跌，打擊了外圍市場的風險意願。離岸人民幣抹去周三的全部漲幅，接近周二觸及的13個月低位6.82。自6月中美貿易局勢升級后以來，人民幣已經下跌逾6%。

從技術上來看， 美指周四回調在94.05之上受到支持，反彈在94.80之下遇阻，收盤在94.75，意味著美元短線回調後有可能繼續保持反彈的走勢。如果美指今天回調在94.30之上受到支持，後市反彈的目標將會指向95.00—95.25。美指只要不跌破94.00的支持，短線就是美指良性的調整階段。美指只有重新回到95.10之上，才會結束這一波回調的走勢。今天美指短線阻力在94.95—95.00，短線重要阻力95.20—95.25。今天美指短線支持在94.50—94.55，短線重要支持在94.30—94.35。歐美周四反彈受阻在1.1745之下，回調在1.1640之上受到支持，收盤在1.1645，意味著歐美短線反彈後有可能保持回調的走勢。如果歐美今天反彈在1.1710之下遇阻，後市回調的目標將會指向1.1610—1.1580。歐美只要不突破1.1780的阻力，短線就是歐美良性的調整階段。歐美只有重新回到1.1620之下，才會結束這一波反彈走勢。今天歐美短線阻力在1.1675—1.1680，短線重要阻力在1.1710—1.1715。今天歐美短線支持在1.1610—1.1615，短線重要支持在1.1575—1.1580。

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在95.00—94.30的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.1710---1.1610的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.3180---1.3070的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0．9965---0.9915的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在111.50—110．80的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.7430---0.7440的區間上限賣出，有效破位40點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3100---1.3030的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在1232.00---1218．00的區間下限買入，有效破位5美元止損，目標在區間的上限。

白銀：可以在15.60—15.30的區間上限賣出，有效破位0.15美元止損，目標在區間的下限。