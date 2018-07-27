新浪財經訊 7月27日，中科沃土沃祥債券發起（004550）發佈公告，增聘黃藝明為基金經理，與馬洪娟、楊凡共同管理該基金，任職日期2018年7月27日。

新浪基金髮現，此次新聘的基金經理，過往從業經歷豐富。資料顯示，黃藝明為經濟學碩士，4年證券投資管理從業年限。2008年7月至2009年5月，任廣東粵財信託研究部研究員；2009年6月至2014年10月，任金鷹基金研究部研究總監助理；2014年10月至2015年8月，任七匹狼控股集團投資部投資經理助理；2015年10月至2017年10月，任廣東富業盛德資產管理投資部執行董事兼總經理；2017年10月至2017年12月，任廣東富業盛德資產管理投資部投資經理；2018年1月加入中科沃土基金，曾任專戶投資部副總經理、資經理，現任權益投資部基金經理。

以下為公告截圖：

新浪基金數據顯示，中科沃土沃祥債券發起（004550）成立於2017年06月29日，成立規模為1.84億元，最新規模為0.79億元，最新單位凈值為0.9933元，累計凈值為0.9933元。該基金成立以來無分紅。

業績方面，中科沃土沃祥債券發起（004550）今年以來收益-0.31%，近一年收益-0.78%%，成立以來收益-0.67%。關於中科沃土沃祥債券發起（004550），點擊查看更多資料。

相關閱讀：基金經理變更 持有的基金該怎麼辦？