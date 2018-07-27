新浪外匯訊，歐洲央行隔夜宣布維持主要再融資利率0%不變，維持存款機制利率-0.4%不變，維持邊際貸款利率0.25%不變。歐洲央行表示將維持每月300億歐元購債規模至2018年9月，2018年9月後將每月購債規模降至150億歐元，並將於2018年12月結束購債。

歐央行行長德拉基在隨後召開的新聞發佈會上表示，歐洲央行依然需要大量寬鬆措施，並準備在必要時調整政策工具，QE、再投資和前瞻指引都提供了刺激力度。德拉基並未正面回應具體的加息時間，並表示歐洲央行預計現階段沒有必要調整前瞻性指引。經濟前景方面，目前歐元區經濟正沿著穩步且廣泛增長的路徑增長，強勁的增長要求央行重建財政緩衝。

歐央行制定的政策將繼續鞏固國內需求，全球需求的增長將刺激歐元區出口。 通脹方面，德拉基認為通脹前景面臨的不確定性消退，潛在通脹年底前將上升。另外，德拉基表示全球不確定性和貿易保護主義威脅突出，歐央行需要監控市場波動性加劇的風險，但尚沒有對保護主義做進一步的分析。

另外，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶昨日拒絕了英國脫歐白皮書中與關稅相關的提案，這是英國脫歐計劃的關鍵部分。英國首相特蕾莎·梅所謂的「便利的海關安排」構成了其脫歐計劃的關鍵部分，她在本月早些時候與內閣達成了相關細節，隨後在白皮書中提出。

巴尼耶在與英國脫歐事務大臣拉布的會晤中，拒絕了英國白皮書中與關稅相關的提案。 巴尼耶警告稱，「保持對我們的貨幣、法律和邊界的控制也適用於歐盟的海關政策」，「歐盟不能也不會將其海關政策和規則、增值稅和消費稅徵收委託給不受歐盟治理結構約束的非成員國。」

巴尼耶呼籲英國「尊重這一原則」，並重申歐盟仍然願意與英國在脫歐后達成關稅同盟。指出英國關稅方面的提議不是新提議，其同一年前說法區別不大。 巴尼耶補充稱，「任何海關安排也必須是可行的，必須保護歐盟及其成員的收入，而不對企業和海關當局徵收額外費用。」

今日需要關注的數據有，法國第二季度GDP年率初值、美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值、美國第二季度實際GDP年化季率初值和美國7月密歇根大學消費者信心指數終值。

美元指數

美元指數昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現匯價交投於94.80附近。除空頭回補對匯價構成了一定的支撐外，時段內市場矚目的歐洲央行維持利率不變符合預期，但德拉基對於加息預期的措辭偏鴿是支撐美元指數攀升的主要原因。此外，時段內美國總統特朗普暗示美國GDP將表現強勁也對匯價構成了有力的支撐。今日關注95.30附近的壓力情況，下方支撐在94.30附近。

歐元/美元

歐元昨日大幅下挫，失守1.1700關口並刷新4日低位，現匯價交投於1.1640附近。除獲利回吐對匯價構成了一定的打壓外，歐洲央行利率維穩但歐洲央行行長德拉基的講話偏向鴿派令歐元的多頭失望是施壓歐元走軟的主要原因。此外，美國總統特朗普關於美國GDP數據將會「非常棒」的言論也對匯價構成了一定的打壓。今日關注1.1750附近的壓力情況，下方支撐在1.1550附近。

英鎊/美元

英鎊昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現匯價交投於1.3100附近。除獲利回吐對匯價構成了一定的打壓外，美元指數在歐洲央行行長德拉基的鴿派講話支撐下走高也是施壓英鎊走軟的重要因素。此外，歐盟拒絕了英國的脫歐白皮書，脫歐憂慮重燃也對匯價構成了一定的打壓。今日關注1.3200附近的壓力情況，下方支撐在1.3000附近。