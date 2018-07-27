新華社成都7月27日電（謝佼、呂俊明）記者從成都雙流國際機場獲悉，27日成都雙流機場再次遭遇雷暴伴陣雨天氣，已造成8個進港航班備降周邊機場，6個進出港航班取消，113個出港航班延誤，1.3萬名旅客滯留機場。

據介紹，這場極端天氣從27日凌晨3時40分開始，至上午9時30分，極端天氣仍在持續，預計後續取消、延誤和備降的航班數量還將增加。該機場東跑道從27日凌晨3時至7時45分關閉、西跑道從27日5時44分至7時關閉，這是今夏以來成都雙流機場全部兩條跑道停航關閉時間最長的一次。

據了解，27日成都雙流機場計劃安排進出港航班990架次，是單日航班量較多的一天，眾多旅客行程受影響。根據民航氣象部門預報，27日白天還有間斷性雷雨，傍晚及夜間將出現雷陣雨天氣，對航班飛行會帶來影響。