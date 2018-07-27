關於公開徵求符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）的意見

按照《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》和《新能源汽車廢舊蓄電池綜合利用行業規範公告管理暫行辦法》要求，經企業申報、省級工業和信息化主管部門審核、專家評審和現場核查，現將擬公告的符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）予以公示。公示時間為2018年7月27日至2018年8月9日。

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附件：符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）

工業和信息化部節能與綜合利用司

2018年7月27日

附件：符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用

行業規範條件》企業名單（第一批）