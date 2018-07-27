工信部公示符合新能源汽車廢舊動力蓄電池規範企業北京新浪網 (2018-07-27 10:38)
關於公開徵求符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）的意見
按照《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》和《新能源汽車廢舊蓄電池綜合利用行業規範公告管理暫行辦法》要求，經企業申報、省級工業和信息化主管部門審核、專家評審和現場核查，現將擬公告的符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）予以公示。公示時間為2018年7月27日至2018年8月9日。
聯繫電話及傳真：68205365 68205363
電子郵箱：zyzhly@miit.gov.cn
附件：符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）
工業和信息化部節能與綜合利用司
2018年7月27日
附件：符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用
行業規範條件》企業名單（第一批）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
三貝德擬辦世界數學邀請賽 跨足亞洲市場【中央社】
美聯儲會議即將召開 金價周一連續第三天下跌【北京新浪網】
天風證券劉煜輝 ：中國人可能要過3到5年苦日子【北京新浪網】
黃金看跌情緒強烈 多家基金預計金價將繼續下行【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》