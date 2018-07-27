新華社華盛頓７月２６日電（記者周舟）美國皮尤研究中心２６日發佈一項調查報告顯示，大多數美國人支持使用基因編輯技術治療嬰兒嚴重的遺傳疾病或避免類似風險，但認為使用這種技術提高後代智力等做法「太過火」。

這項對２５３７名美國成年人進行的調查顯示，７２％的美國人認為改變胎兒基因以治療嬰兒出生時面臨的嚴重疾病屬於醫學技術的適當應用；６０％的人則支持使用這種技術降低嬰兒一生中患嚴重疾病的風險。

但調查顯示，只有１９％的人認為改變基因讓嬰兒變得更聰明是合適的，約三分之二的參與者反對用基因編輯技術對人類胚胎進行試驗。

調查還顯示，約５４％的人認為基因編輯技術會導致「一發不可收拾的糟糕結果」，即「雖然在某些情況下，運用是合理的，但某些方面在道德上不可接受」。

對於基因編輯技術的社會影響，大約５８％的人認為這種技術可能導致不平等加劇，普通人無法承擔高昂的費用。

調查還發現，相比女性，男性對使用基因編輯技術改變嬰兒基因構成的接受度更高，同時具有較高科學知識水平的人群對其看法更為正面。