資管新規發佈近三個月後，7月20日，央行發佈《關於進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知》（下稱《通知》），同日銀保監會、證監會均發佈相關辦法。

「本次多份文件中，對信託業的影響主要體現在《通知》中，銀保監會和證監會下發的子行業文件對信託影響相對間接。」資深信託業人士、西南財經大學兼職教授陳赤認為。

受訪人士普遍認為，資管新規對信託業的具體影響還需等待信託細則出爐。單就本次相關細則來看，於信託業偏利好。一是《通知》在明確細節的同時有一定緩和，其中包括信託；二是其它子行業的個別條款限制了相關資管產品從事非標投資，間接利好信託。

7月26日，中融信託常務副總裁游宇認為，《通知》並沒有改變資管新規最初的精神及原則，它對如何執行資管新規做了更加明確和務實的安排，使得向資管新規的過渡變得更加平穩，執行節奏變得更為合理，對市場的指引也更加明確。

利好信託業

《通知》的主要內容包括：一是進一步明確公募資產管理產品的投資範圍；二是進一步明晰過渡期內相關產品的估值方法；三是進一步明確過渡期的宏觀審慎政策安排。

資深信託研究員袁吉偉認為，《通知》對信託的影響主要體現在三方面：一是公募可投非標，利好信託非標投資業務，不過目前銀信合作、期限錯配等受到嚴格限制，利好相對有限。二是凈值化管理要求放寬，信託貸款類、債券資金池類產品可用攤余成本法，信託業受到的衝擊相對更小。三是金融機構可自主制定整改計劃，信託公司相關安排可以更靈活。

不過也有人士認為，《通知》明確公募產品可以適當投資非標，或會對信託投資非標業務有一定分流。

陳赤認為，金融機構可自主制定整改計劃，並給了一定緩和空間，這將對銀信合作帶來一定利好，意味著銀信合作不會出現急劇下降，同時對整個市場的信用恢復也有一定幫助。

「今年以來銀信合作，尤其是銀信通道被嚴格限制，部分公司被要求存量不新增，由於信託是重要的非標融資渠道，這在一定程度上加劇了信用風險暴露。」一位西北地區信託公司負責人稱。

受信託貸款和委貸萎縮影響，上半年社會融資規模增速下滑。具體而言，委託貸款減少8008億元，比上年同期多減1.4萬億元；信託貸款減少1863億元，比上年同期多減1.5萬億元。

「現在執行細則進行了適當放鬆，不過這能否緩解目前的緊信用現狀，還要看後續的監管情況。」前述信託公司負責人稱。

中融研究認為，監管細則的落地對消除市場不確定性、穩定市場預期產生積極影響，能夠推動當前部分停滯業務的重新啟動，同時新產品的加速推出也有助於改善股票市場和債券市場的流動性。結合近期監管部門穩定經濟的各項措施，將有效緩和近期經濟和社融的緊張局面。預計隨著實體企業流動性的好轉，信託面臨的風險或降低。

期待信託細則

在通知發佈同日，銀保監會發佈《商業銀行理財業務監督管理辦法 （徵求意見稿）》（下稱 「銀行理財細則」）， 證監會就《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法（徵求意見稿）》及《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定（徵求意見稿）》（下稱「私募資管新規」）公開徵求意見。

其中，私募資管新規要求，一個集合資產管理計劃投資於同一資產的資金，不得超過該計劃資產凈值的20%；同一證券期貨經營機構管理的全部資產管理計劃投資於同一資產的資金，不得超過該資產的20%。即所謂「雙20%」比例限制。

「也就是說券商私募一個產品至少要投5個標的，公募投5個產品很容易做到，非標投5個產品，還要期限匹配很難，這是很大的限制，信託大概率不會有這個限制，間接利好信託。」前述華北地區信託公司研發人士認為。

同時，私募資管新規要求，集合資產管理計劃的投資者人數不得超過200人。銀行理財細則要求，私募理財產品面向不超過200名合格投資者非公開發行。「銀行、券商都落實了私募200人上限，信託可能也不例外。這或許意味著，以後規模較大的產品募資會更困難。」前述研發人士稱。

陳赤稱，資管新規執行細則對信託可能的影響，更多還需等待銀保監會信託細則出爐。

信託業務較為獨特，主要以非標業務為主，凈值化管理也是更大的挑戰，需要監管部門加快細則出台。

「如果說資管新規打響了頭炮，資管機構還可以觀望，那麼在實施細則逐步出台後，就需要起跑了，這是一個實現趕超的好時機。一是研究細則，儘快合規地開展新業務。二是搶奪客戶資源。三是真正以客戶偏好為中心設計產品。」袁吉偉認為。