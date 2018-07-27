新華社北京7月27日電（記者陳煒偉）國家統計局27日發佈的數據顯示，今年上半年，全國規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，增速比1至5月份加快0.7個百分點。

統計顯示，新增利潤主要來源於鋼鐵、建材和石油開採等行業。國家統計局工業司經濟效益處處長何平說，上半年，新增利潤較多的行業主要是：石油和天然氣開採業，利潤同比增長3.1倍；黑色金屬冶鍊和壓延加工業，增長1.1倍；非金屬礦物製品業，增長44.1%；化學原料和化學製品製造業，增長29.4%；電力、熱力生產和供應業，增長27.4%。這五個行業對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率為67%。

同時，工業企業效益總體改善。一方面，盈利能力明顯增強。上半年，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.51%，同比提高0.41個百分點。另一方面，產成品存貨周轉加快。上半年，規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為16.4天，同比減少0.1天。

此外，供給側結構性改革成效顯現。上半年，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用為92.57元，同比下降0.4元，成本繼續下降。6月末，規模以上工業企業資產負債率為56.6%，同比降低0.4個百分點，槓桿率繼續降低。其中，國有控股企業資產負債率為59.6%，同比降低1.2個百分點。

當日發佈的數據還顯示，6月份，規模以上工業企業利潤同比增長20%，增速比5月份放緩1.1個百分點。

何平分析，儘管6月份工業生產增速比5月份有所回落，但價格上漲對利潤增長形成明顯支撐。6月份，工業生產者出廠價格同比上漲4.7%，漲幅比5月份擴大0.6個百分點。工業生產者購進價格同比上漲5.1%，漲幅比5月份擴大0.8個百分點。據測算，6月份價格變動對利潤增長的拉動比5月份多0.3個百分點。