（中央社記者韓婷婷台北2018年7月27日電）證券周邊單位高層換血，繼期交所董座、總座異動後，櫃買中心總經理將由集保副總經理李愛玲回鍋接任，成為櫃買中心創立以來最年輕的總經理，也是首位從櫃買基層培養的人才。



證券櫃檯買賣中心第八屆董事8月9日任期屆滿，櫃買預計8月10日召開臨時董事會，討論通過這項人事案。



從今年以來證券周邊新一波人事異動觀察，台灣證券交易所總經理簡立忠、台灣期貨交易所總經理黃炳鈞再到櫃買中心總經理李愛玲，「專業取向」取代「外來空降部隊」的模式鮮明，這三位新總座都是從基層培養出來，在市場待夠久，歷經多年實戰經驗，符合現在變動大、挑戰大的人才需求。



櫃買董事長陳永誠表示，李愛玲是櫃買從基層一路培養出來的，也到台灣集中保管結算所歷練2年時間，市場風評不錯，作事能力受到肯定；面對大環境的挑戰，無論是來自其他交易所的競爭或產業興衰起伏的應變，都需要新氣象。



陳永誠指出，順應目前產業多元變化，申請案件及條件也相當多元，包括審查模式、標準都需慢慢重建，市場發行面是李愛玲的專長，李愛玲熟悉市場，可以藉助李愛玲傑出的專業，重新建置更具彈性的監理及審查機制。



針對此一人事令，李愛玲表示，到目前為止還未接到指派令，有些意外，不過由於櫃買是老東家，業務相當熟悉，她相信「好的溝通」可以解決很多事。



李愛玲55年次，政治大學會計研究所碩士畢業後進入勤業會計師事務所當查帳員，之後轉戰外商短暫半年時間，適逢櫃買中心成立，進入櫃買成為創始員工，從承辦員做起，21年時間，一路從專員、副組長、組長、副理、經理、上櫃審查部協理，2014年升任主任秘書。



在2016年獲集保董事長林修銘賞識，轉升任集保副總經理，2年來協助推展集保新業務拓展，包括轉投資基富通證券運作及電子投票與國際事務。



「聰明、能力強、作事果斷、明確」的行事風格是櫃買同仁對李愛玲的印象，與李愛玲同樣是櫃買中心創始元老的黃炳鈞說，彼此在櫃買共事約20年，很替她高興，不過現任櫃買總經理蘇郁卿的努力也是有目共睹。



「決策非常明確，讓同仁很清楚審查的方向，對申請上櫃的公司而言也能很清楚瞭解必須調整的方向，更快速進到資本市場，溝通協調是她的強項」，這是黃炳鈞觀察到的李愛玲。



黃炳鈞笑稱他與李愛玲還有很多同仁一起走過櫃買中心從無到有的歷程，有很多值得回憶的地方，李愛玲屬於「開創型」性格，櫃買中心的創櫃板就是李愛玲帶著同仁創立，積極認真的態度應該是大家對李愛玲最直接的印象。(編輯：陳永昌)