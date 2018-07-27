（中央社記者張建中新竹2018年7月27日電）微控制器(MCU)廠新唐(4919)第2季營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣1.26元。



受惠旺季效應發酵，新唐第2季業績逐月改寫歷史新高紀錄，季營收達26.84億元，季增達19.7%，也較去年同期成長11.15%，創單季業績歷史新高。



隨著本業與業外收益同步攀高，新唐第2季稅後淨利達2.61億元，季增1.62倍，同創歷史新高，每股純益1.26元；上半年稅後淨利3.61億元，年增6.56%，每股純益1.74元。



觀察新唐近年營運軌跡，第1季為新唐一年的營運谷底，第2季與第3季業績相當，波動不大，為一年的營運高峰。新唐今年伺服器遠端管理控制晶片開始出貨新客戶，是否為下半年營運注入新動能，備受市場關注。