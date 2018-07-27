（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）金磚國家成員國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的元首，今天在第10屆金磚國家峰會發表共同文件表示，他們將致力於加強國際經濟發展關係，關注人類福祉。



金磚國家是指5個主要的新興市場國家，分別為巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）和南非（South africa），其發音同英文的「磚塊」（bricks）一詞。這些國家在峰會中提醒世界注意貿易保護主義日益加劇，也同聲譴責武力衝突地區的恐怖主義和人權侵犯行為。



第10屆金磚國家峰會於25至27日在南非約翰尼斯堡舉行，峰會主題是促進包容性經濟成長和第4次工業革命的共同繁榮。



各國元首強調，今年的會議是在南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）誕辰一百週年之際舉行，並肯定曼德拉為民主、為人類服務和促進世界和平文化的貢獻。



各國重申致力於多邊主義原則，相互尊重民主和國際法，並支持聯合國在維護世界和平、安全和保護人權方面的核心作用。但是金磚國家強調，有必要以更具代表性和效率的方式，改革包括安全理事會在內的組織。



金磚國家元首呼籲，不要再拖延解決中東和北非等地區的衝突，重申必須恢復外交努力，以平息處於危機中的國家關係；針對難民問題，應尊重國際法而不是侵犯人權。



金磚國家元首指出，全球經濟仍存在成長不均衡的風險，反映在貿易衝突的增加和商品價格的波動等挑戰。他們捍衛基於世界貿易組織確立的透明、非歧視和開放規則的多邊貿易體系。



巴西外交部指出，金磚國家佔全球經濟產值的23%，佔世界貿易的18.2%。10年來，金磚國家各國之間的貿易額從920億美元，成長到2880億美元。（編輯：屈享平）1070727