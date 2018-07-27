大聯盟交易再添一筆，洋基隊今(27)日用兩名野手，向多倫多藍鳥隊換來左投J.A. Happ(哈普)，其中外野手Billy McKinney(麥金尼)被大聯盟評為洋基潛力球員第20名。

洋基總管Brian Cashman(凱許曼)表示：「我們持續與多隊聯繫，很顯然地，是為了尋求市場上可用的先發，這一塊是我們一直以來想補強的，而哈普是其中一個令人垂涎的目標之一。藍鳥的總經理和我持續往來，最後我們達成共識，並且於今天做出決定。」

哈普本季為藍鳥隊先發20場，一共拿下10勝6敗、防禦率4.18，值得注意的是，他生涯對戰紅襪表現特別優異，本季兩度先發對紅襪，防禦率是超優質的0.84；生涯19場對紅襪，其中18場先發，留下7勝4敗、防禦率2.98的成績，堪稱紅襪殺手。

洋基總教練Aaron Boone(布恩)表示：「他的加入對球隊絕對有幫助，他是一個經驗老到的球員，而且很享受在大比賽中投球。」

哈普本季前16場先發拿下10勝3敗、防禦率3.62的佳績，讓他今年首度入選明星賽，不過他最近陷入低潮，7月以來已經連吞3場敗投，其中兩場還投不滿4局，防禦率上升至4.18。