西班牙頂級足球俱樂部巴塞隆納的男女球隊，首次一起出國，男隊坐商務艙，女隊坐經濟艙，給人觀感很差。



巴塞隆納俱樂部原本想藉由推廣女子足球，來提昇形象，結果是適得其反，球團辯稱，這趟前往美國的友誼賽活動，原本是為男子隊安排，後來臨時決定讓女子隊同行，因為商務艙的剩餘座位不夠，所以大概有不到二分之一的女選手，被安排到經濟艙。



不過有球迷說，就算商務艙不夠坐，還是應該平均分配，憑什麼被發配到經濟艙的，全都是女球員，更何況這次去美國的巴薩男子隊，有很多根本就是二線選手，因為一線球員剛剛踢完世界盃，還在休息。



巴薩這趟美國行，將停留兩個城市，美國國內的飛行，球團說，所有球員都會坐商務艙。



